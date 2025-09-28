Bendrovių katalogas
Sequoia
Sequoia Žmogiškieji ištekliai Atlyginimai

Vidutinė Žmogiškieji ištekliai kompensacijos in United States paketo suma Sequoia įmonėje yra $235K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sequoia bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Sequoia
Senior Talent Partner
San Mateo, CA
Iš viso per metus
$235K
Lygis
Senior
Bazinis
$198K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$37K
Metai įmonėje
5 Metai
Patirties metai
12 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Sequoia?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Žmogiškieji ištekliai pozicijai Sequoia in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $302,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Sequoia Žmogiškieji ištekliai pozicijai in United States yra $235,000.

