Sequoia Capital Štabo vadovas Atlyginimai

Vidutinė Štabo vadovas bendra kompensacija in United States Sequoia Capital įmonėje svyruoja nuo $213K iki $290K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sequoia Capital bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/29/2025

$228K - $275K
United States
$213K$228K$275K$290K
Didžiausias atlyginimų paketas Štabo vadovas pozicijai Sequoia Capital in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $290,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Sequoia Capital Štabo vadovas pozicijai in United States yra $212,500.

