Sephora
Sephora Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in United States Sephora įmonėje svyruoja nuo $213K iki $298K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sephora bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$230K - $268K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$213K$230K$268K$298K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Sephora?

DUK

The highest paying salary package reported for a Programinės įrangos inžinerijos vadovas at Sephora in United States sits at a yearly total compensation of $297,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sephora for the Programinės įrangos inžinerijos vadovas role in United States is $212,500.

Kiti ištekliai