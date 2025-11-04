Bendrovių katalogas
Sendbird
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Informacinių technologijų specialistas (IT)

  • Visi Informacinių technologijų specialistas (IT) atlyginimai

Sendbird Informacinių technologijų specialistas (IT) Atlyginimai

Vidutinė Informacinių technologijų specialistas (IT) bendra kompensacija Sendbird įmonėje svyruoja nuo ₩41.81M iki ₩57.06M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sendbird bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₩44.77M - ₩54.11M
Korea, South
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₩41.81M₩44.77M₩54.11M₩57.06M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Informacinių technologijų specialistas (IT) pateikimų įmonėje Sendbird kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Block logo
+₩82.28M
Robinhood logo
+₩126.26M
Stripe logo
+₩28.37M
Datadog logo
+₩49.65M
Verily logo
+₩31.21M
Don't get lowballed

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Sendbird kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Informacinių technologijų specialistas (IT) pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Informacinių technologijų specialistas (IT) pozicijai Sendbird siekia metinę bendrą kompensaciją ₩57,063,840. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Sendbird Informacinių technologijų specialistas (IT) pozicijai yra ₩41,814,021.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Sendbird

Susijusios bendrovės

  • Mendix
  • Branding Brand
  • InMobi
  • Biomeme
  • Pendo.io
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai