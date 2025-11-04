Bendrovių katalogas
Senao Networks
Senao Networks Techninės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Techninės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Taiwan Senao Networks įmonėje svyruoja nuo NT$819K iki NT$1.14M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Senao Networks bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

NT$877K - NT$1.03M
Taiwan
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
NT$819KNT$877KNT$1.03MNT$1.14M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Senao Networks?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninės įrangos inžinierius pozicijai Senao Networks in Taiwan siekia metinę bendrą kompensaciją NT$1,140,457. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Senao Networks Techninės įrangos inžinierius pozicijai in Taiwan yra NT$818,790.

Kiti ištekliai