Vidutinė Valdymo konsultantas bendra kompensacija in Germany Senacor Technologies įmonėje svyruoja nuo €60.9K iki €88.4K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Senacor Technologies bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€69.1K - €80.2K
Germany
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€60.9K€69.1K€80.2K€88.4K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Senacor Technologies?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Valdymo konsultantas pozicijai Senacor Technologies in Germany siekia metinę bendrą kompensaciją €88,367. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Senacor Technologies Valdymo konsultantas pozicijai in Germany yra €60,892.

