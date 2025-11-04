Bendrovių katalogas
Semtech
Semtech Techninės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Techninės įrangos inžinierius kompensacijos in Canada paketo suma Semtech įmonėje yra CA$155K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Semtech bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
Semtech
Hardware Engineer
Toronto, ON, Canada
Iš viso per metus
CA$155K
Lygis
Senir Staff
Bazinis
CA$112K
Stock (/yr)
CA$20.9K
Priedas
CA$22.3K
Metai įmonėje
7 Metai
Patirties metai
8 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Semtech?
Naujausi atlyginimų pateikimai
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninės įrangos inžinierius pozicijai Semtech in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$171,575. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Semtech Techninės įrangos inžinierius pozicijai in Canada yra CA$111,382.

