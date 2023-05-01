Bendrovių katalogas
Semtech
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Semtech Atlyginimai

Semtech atlyginimas svyruoja nuo $47,854 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $110,948 Techninės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Semtech. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programinės įrangos inžinierius
Median $47.9K
Techninės įrangos inžinierius
Median $111K
Produkto dizaineris
$103K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Semtech gauna Techninės įrangos inžinierius su metine bendra kompensacija $110,948. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Semtech yra $103,231.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Semtech

Susijusios bendrovės

  • Uber
  • Airbnb
  • Pinterest
  • Amazon
  • LinkedIn
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai