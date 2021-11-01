Bendrovių katalogas
Sempra
Sempra Atlyginimai

Sempra atlyginimas svyruoja nuo $87,636 bendros metinės kompensacijos Duomenų analitikas žemiausiame taške iki $223,875 Mechanikos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Sempra. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/25/2025

Buhalteris
$135K
Verslo analitikas
$119K
Duomenų analitikas
$87.6K

Elektros inžinierius
$108K
Mechanikos inžinierius
$224K
Projektų vadovas
$110K
Cybersecurity Analyst
$156K
Programinės įrangos inžinierius
$124K
Techninių programų vadovas
$181K
DUK

Didžiausią atlyginimą Sempra gauna Mechanikos inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $223,875. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Sempra yra $123,970.

