Semgrep
Semgrep Atlyginimai

Semgrep atlyginimas svyruoja nuo $120,600 bendros metinės kompensacijos Cybersecurity Analyst žemiausiame taške iki $180,000 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Semgrep. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/25/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $180K
Personalo specialistas
$163K
Cybersecurity Analyst
$121K

DUK

Didžiausią atlyginimą Semgrep gauna Programinės įrangos inžinierius su metine bendra kompensacija $180,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Semgrep yra $163,072.

