Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Singapore Sembcorp Industries įmonėje svyruoja nuo SGD 106K iki SGD 148K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sembcorp Industries bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!