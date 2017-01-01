Bendrovių katalogas
Semasio
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
Svarbiausi įžvalgos
  • Pasidalinkite kažkuo unikaliu apie Semasio, kas gali būti naudinga kitiems (pvz., pokalbio patarimai, komandų pasirinkimas, unikali kultūra ir pan.).
    • Apie

    Semasio is the first company to offer independent semantic targeting technology, enabling the creation of customized audience profiles and privacy-conscious marketing strategies.

    semasio.com
    Svetainė
    30
    Darbuotojų skaičius
    $1M-$10M
    Numatomas pajamų
    Būstinė

    Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

    Prenumeruokite patvirtintus pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

    Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

    Rekomenduojami darbai

      Nerasta rekomenduojamų darbų Semasio

    Susijusios bendrovės

    • LinkedIn
    • Coinbase
    • Tesla
    • Stripe
    • Uber
    • Žiūrėti visas bendroves ➜

    Kiti ištekliai