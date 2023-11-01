Bendrovių katalogas
Selina
Selina Atlyginimai

Selina atlyginimas svyruoja nuo $16,318 bendros metinės kompensacijos Žmogiškieji ištekliai žemiausiame taške iki $149,250 Rinkodara aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Selina. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/25/2025

Žmogiškieji ištekliai
$16.3K
Rinkodara
$149K
Produkto vadovas
$86.5K

Programinės įrangos inžinierius
$69.7K
DUK

Didžiausią atlyginimą Selina gauna Rinkodara at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $149,250. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Selina yra $78,070.

