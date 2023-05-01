Bendrovių katalogas
Self
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Self Atlyginimai

Self atlyginimas svyruoja nuo $8,437 bendros metinės kompensacijos Duomenų analitikas žemiausiame taške iki $752,555 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Self. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programinės įrangos inžinierius
Median $120K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Buhalteris
$9.4K
Administracijos asistentas
$103K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Verslo operacijos
$201K
Duomenų analitikas
$8.4K
Techninės įrangos inžinierius
$121K
Information Technologist (IT)
$73.7K
Valdymo konsultantas
$71.4K
Rinkodara
$106K
Produkto dizaineris
$100K
Produkto vadovas
$753K
Projektų vadovas
$131K
Pardavimai
$23.2K
Techninių programų vadovas
$249K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Self gauna Produkto vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $752,555. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Self yra $104,849.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Self

Susijusios bendrovės

  • Airbnb
  • Databricks
  • Snap
  • DoorDash
  • Microsoft
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai