Selerix Systems Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Belarus Selerix Systems įmonėje svyruoja nuo BYN 51K iki BYN 72.8K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Selerix Systems bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

BYN 58.5K - BYN 68.4K
Belarus
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
BYN 51KBYN 58.5KBYN 68.4KBYN 72.8K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Selerix Systems?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Selerix Systems in Belarus siekia metinę bendrą kompensaciją BYN 72,772. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Selerix Systems Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Belarus yra BYN 51,003.

