Vidutinė Verslo analitikas bendra kompensacija in United States SEKO Logistics įmonėje svyruoja nuo $75.5K iki $107K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą SEKO Logistics bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$85.5K - $97.4K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$75.5K$85.5K$97.4K$107K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo analitikas pozicijai SEKO Logistics in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $107,380. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija SEKO Logistics Verslo analitikas pozicijai in United States yra $75,530.

