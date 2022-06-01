Bendrovių katalogas
SEI
SEI Atlyginimai

SEI atlyginimas svyruoja nuo $65,097 bendros metinės kompensacijos Finansų analitikas žemiausiame taške iki $194,025 Duomenų mokslininkas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų SEI. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/25/2025

Buhalteris
$65.1K
Duomenų mokslininkas
$194K
Finansų analitikas
$65.1K

Information Technologist (IT)
$175K
Valdymo konsultantas
$149K
Produkto vadovas
$112K
Programinės įrangos inžinierius
$154K
DUK

Didžiausią atlyginimą SEI gauna Duomenų mokslininkas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $194,025. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija SEI yra $149,250.

