Segari Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Indonesia Segari įmonėje svyruoja nuo IDR 159.08M iki IDR 217.09M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Segari bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

IDR 170.3M - IDR 205.86M
Indonesia
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
IDR 159.08MIDR 170.3MIDR 205.86MIDR 217.09M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Segari?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Segari in Indonesia siekia metinę bendrą kompensaciją IDR 217,091,401. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Segari Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Indonesia yra IDR 159,075,595.

