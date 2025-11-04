Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Indonesia Segari įmonėje svyruoja nuo IDR 159.08M iki IDR 217.09M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Segari bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
