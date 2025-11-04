Bendrovių katalogas
Segantii Capital Management Finansų analitikas Atlyginimai

Vidutinė Finansų analitikas bendra kompensacija in Hong Kong (SAR) Segantii Capital Management įmonėje svyruoja nuo HK$3.26M iki HK$4.46M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Segantii Capital Management bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

HK$3.53M - HK$4.19M
Hong Kong (SAR)
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
HK$3.26MHK$3.53MHK$4.19MHK$4.46M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Finansų analitikas pozicijai Segantii Capital Management in Hong Kong (SAR) siekia metinę bendrą kompensaciją HKHK$34,642,970. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Segantii Capital Management Finansų analitikas pozicijai in Hong Kong (SAR) yra HKHK$25,304,430.

