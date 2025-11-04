Bendrovių katalogas
SEG Automotive
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Žmogiškieji ištekliai

  • Visi Žmogiškieji ištekliai atlyginimai

SEG Automotive Žmogiškieji ištekliai Atlyginimai

Vidutinė Žmogiškieji ištekliai bendra kompensacija in Portugal SEG Automotive įmonėje svyruoja nuo €13.6K iki €19.5K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą SEG Automotive bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€15.6K - €18.3K
Portugal
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€13.6K€15.6K€18.3K€19.5K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Žmogiškieji ištekliai pateikimų įmonėje SEG Automotive kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed

Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai SEG Automotive?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Žmogiškieji ištekliai pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Žmogiškieji ištekliai pozicijai SEG Automotive in Portugal siekia metinę bendrą kompensaciją €19,453. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija SEG Automotive Žmogiškieji ištekliai pozicijai in Portugal yra €13,634.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų SEG Automotive

Susijusios bendrovės

  • Flipkart
  • Microsoft
  • Snap
  • Square
  • Airbnb
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai