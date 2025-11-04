Bendrovių katalogas
SEEGENE
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

SEEGENE Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Korea, South SEEGENE įmonėje svyruoja nuo ₩47.13M iki ₩67.01M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą SEEGENE bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₩53.38M - ₩60.76M
Korea, South
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₩47.13M₩53.38M₩60.76M₩67.01M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Programinės įrangos inžinierius pateikimų įmonėje SEEGENE kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Block logo
+₩82.34M
Robinhood logo
+₩126.35M
Stripe logo
+₩28.39M
Datadog logo
+₩49.69M
Verily logo
+₩31.23M
Don't get lowballed

Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai SEEGENE?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai SEEGENE in Korea, South siekia metinę bendrą kompensaciją ₩67,010,076. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija SEEGENE Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Korea, South yra ₩47,134,206.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų SEEGENE

Susijusios bendrovės

  • DoorDash
  • Airbnb
  • Snap
  • Netflix
  • Coinbase
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai