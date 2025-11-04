Bendrovių katalogas
SecurityScorecard
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Duomenų mokslininkas

  • Visi Duomenų mokslininkas atlyginimai

SecurityScorecard Duomenų mokslininkas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslininkas bendra kompensacija in Canada SecurityScorecard įmonėje svyruoja nuo CA$157K iki CA$220K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą SecurityScorecard bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$170K - CA$198K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$157KCA$170KCA$198KCA$220K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 2 daugiau Duomenų mokslininkas pateikimų įmonėje SecurityScorecard kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed

Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai SecurityScorecard?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Duomenų mokslininkas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai SecurityScorecard in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$220,032. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija SecurityScorecard Duomenų mokslininkas pozicijai in Canada yra CA$157,166.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų SecurityScorecard

Susijusios bendrovės

  • Ridecell
  • Tipalti
  • Quantum Metric
  • Logikcull
  • 4G Clinical
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai