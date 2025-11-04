Bendrovių katalogas
Security On-Demand
Security On-Demand Kibernetinio saugumo analitikas Atlyginimai

Vidutinė Kibernetinio saugumo analitikas bendra kompensacija Security On-Demand įmonėje svyruoja nuo $88.8K iki $124K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Security On-Demand bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$96.3K - $117K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$88.8K$96.3K$117K$124K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Security On-Demand?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Kibernetinio saugumo analitikas pozicijai Security On-Demand siekia metinę bendrą kompensaciją $124,120. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Security On-Demand Kibernetinio saugumo analitikas pozicijai yra $88,810.

