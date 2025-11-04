Bendrovių katalogas
Security Compass
Security Compass Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacijos in Canada paketo suma Security Compass įmonėje yra CA$181K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Security Compass bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Security Compass
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Iš viso per metus
CA$181K
Lygis
L3
Bazinis
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
Priedas
CA$4.6K
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
11 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Security Compass?
Naujausi atlyginimų pateikimai
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Security Compass in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$183,708. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Security Compass Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in Canada yra CA$180,881.

