Bendrovių katalogas
Security Compass
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

Security Compass Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Canada paketo suma Security Compass įmonėje yra CA$108K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Security Compass bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Security Compass
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Iš viso per metus
CA$108K
Lygis
2
Bazinis
CA$108K
Stock (/yr)
CA$0
Priedas
CA$0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
1 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Security Compass?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Pateikti naują pareigybės pavadinimą

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Security Compass in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$187,413. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Security Compass Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Canada yra CA$104,358.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Security Compass

Susijusios bendrovės

  • Pythian
  • Benevity
  • SICPA
  • IntraEdge
  • Clio
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai