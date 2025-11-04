Bendrovių katalogas
Security Compass
Security Compass Projektų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Projektų vadovas bendra kompensacija in Canada Security Compass įmonėje svyruoja nuo CA$109K iki CA$152K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Security Compass bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$118K - CA$143K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$109KCA$118KCA$143KCA$152K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Security Compass?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Projektų vadovas pozicijai Security Compass in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$152,427. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Security Compass Projektų vadovas pozicijai in Canada yra CA$109,064.

