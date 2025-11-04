Bendrovių katalogas
SECURE Energy Services
SECURE Energy Services Žmogiškieji ištekliai Atlyginimai

Vidutinė Žmogiškieji ištekliai bendra kompensacija in Canada SECURE Energy Services įmonėje svyruoja nuo CA$99.1K iki CA$135K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą SECURE Energy Services bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$106K - CA$128K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$99.1KCA$106KCA$128KCA$135K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Žmogiškieji ištekliai pozicijai SECURE Energy Services in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$135,191. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija SECURE Energy Services Žmogiškieji ištekliai pozicijai in Canada yra CA$99,062.

