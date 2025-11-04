Vidutinė Produkto vadovas bendra kompensacija in Poland Secret Escapes įmonėje svyruoja nuo PLN 61.4K iki PLN 84.1K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Secret Escapes bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!