Vidutinė Programų vadovas bendra kompensacija in United States Second Harvest of Silicon Valley įmonėje svyruoja nuo $68.1K iki $98.8K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Second Harvest of Silicon Valley bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!