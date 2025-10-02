Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Toronto Area Scotiabank įmonėje svyruoja nuo CA$90.2K per year L6 lygiui iki CA$184K per year L9 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Toronto Area paketo suma yra CA$120K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Scotiabank bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L6
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
