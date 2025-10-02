Produkto vadovas kompensacija in Greater Toronto Area Scotiabank įmonėje svyruoja nuo CA$116K per year L7 lygiui iki CA$141K per year L8 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Toronto Area paketo suma yra CA$124K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Scotiabank bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L7
CA$116K
CA$105K
CA$325.2
CA$10.3K
L8
CA$141K
CA$128K
CA$392.8
CA$12.6K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
