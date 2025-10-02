Bendrovių katalogas
Scotiabank
  Atlyginimai
  Duomenų mokslininkas

  Visi Duomenų mokslininkas atlyginimai

  Greater Toronto Area

Scotiabank Duomenų mokslininkas Atlyginimai Greater Toronto Area vietovėje

Duomenų mokslininkas kompensacija in Greater Toronto Area Scotiabank įmonėje svyruoja nuo CA$116K per year L7 lygiui iki CA$144K per year L8 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Toronto Area paketo suma yra CA$121K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Scotiabank bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L7
CA$116K
CA$106K
CA$1K
CA$8.8K
L8
CA$144K
CA$130K
CA$1.9K
CA$12.3K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Scotiabank?

DUK

The highest paying salary package reported for a Duomenų mokslininkas at Scotiabank in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$143,992. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scotiabank for the Duomenų mokslininkas role in Greater Toronto Area is CA$123,390.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Scotiabank

