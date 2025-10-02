Verslo analitikas kompensacija in Greater Toronto Area Scotiabank įmonėje svyruoja nuo CA$87.3K per year L6 lygiui iki CA$134K per year L8 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Toronto Area paketo suma yra CA$99.1K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Scotiabank bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L6
CA$87.3K
CA$83.8K
CA$297.1
CA$3.2K
L7
CA$103K
CA$95K
CA$563.2
CA$7.2K
L8
CA$134K
CA$117K
CA$2.1K
CA$15.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
