Scholastic Atlyginimai

Scholastic atlyginimas svyruoja nuo $88,000 bendros metinės kompensacijos Verslo analitikas žemiausiame taške iki $155,000 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Scholastic. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/15/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $155K
Verslo analitikas
Median $88K
Produkto dizaineris
$126K

Produkto vadovas
$89.2K
DUK

Didžiausią atlyginimą Scholastic gauna Programinės įrangos inžinierius su metine bendra kompensacija $155,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Scholastic yra $107,413.

