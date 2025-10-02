Bendrovių katalogas
Schibsted
Schibsted Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Greater Oslo Region vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Greater Oslo Region paketo suma Schibsted įmonėje yra NOK 782K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Schibsted bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
Iš viso per metus
NOK 782K
Lygis
Senior
Bazinis
NOK 782K
Stock (/yr)
NOK 0
Priedas
NOK 0
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
7 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Schibsted?

NOK 1.62M

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Schibsted in Greater Oslo Region siekia metinę bendrą kompensaciją NOK 913,744. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Schibsted Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Greater Oslo Region yra NOK 782,078.

