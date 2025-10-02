Bendrovių katalogas
Schaeffler
  • Atlyginimai
  • Mechanikos inžinierius

  • Visi Mechanikos inžinierius atlyginimai

  • Cleveland-Akron (Canton) Area

Schaeffler Mechanikos inžinierius Atlyginimai Cleveland-Akron (Canton) Area vietovėje

Vidutinė Mechanikos inžinierius kompensacijos in Cleveland-Akron (Canton) Area paketo suma Schaeffler įmonėje yra $91K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Schaeffler bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Schaeffler
Engineer
Cleveland, OH
Iš viso per metus
$91K
Lygis
Engineer
Bazinis
$91K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
3 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Schaeffler?

$160K

Atlyginimų nerasta
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Mechanikos inžinierius pozicijai Schaeffler in Cleveland-Akron (Canton) Area siekia metinę bendrą kompensaciją $98,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Schaeffler Mechanikos inžinierius pozicijai in Cleveland-Akron (Canton) Area yra $91,000.

