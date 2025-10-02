Bendrovių katalogas
Scaler Academy Verslo plėtra Atlyginimai Greater Bengaluru vietovėje

Vidutinė Verslo plėtra kompensacijos in Greater Bengaluru paketo suma Scaler Academy įmonėje yra ₹845K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Scaler Academy bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Scaler Academy
Business Development
Bengaluru, KA, India
Iš viso per metus
₹845K
Lygis
hidden
Bazinis
₹845K
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹0
Metai įmonėje
2-4 Metai
Patirties metai
5-10 Metai
₹13.94M

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo plėtra pozicijai Scaler Academy in Greater Bengaluru siekia metinę bendrą kompensaciją ₹1,185,361. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Scaler Academy Verslo plėtra pozicijai in Greater Bengaluru yra ₹1,053,641.

Kiti ištekliai