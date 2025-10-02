Bendrovių katalogas
Scale AI
Scale AI Verslo operacijos Atlyginimai San Francisco Bay Area vietovėje

Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Scale AI bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$172K - $200K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$152K$172K$200K$220K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

$160K

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Scale AI kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo operacijos pozicijai Scale AI in San Francisco Bay Area siekia metinę bendrą kompensaciją $220,150. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Scale AI Verslo operacijos pozicijai in San Francisco Bay Area yra $151,700.

Kiti ištekliai