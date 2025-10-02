Bendrovių katalogas
Sberbank Sprendimų architektas Atlyginimai Moscow Metro Area vietovėje

Sprendimų architektas kompensacija in Moscow Metro Area Sberbank įmonėje svyruoja nuo RUB 5.9M per year L7 lygiui iki RUB 8.08M per year L13 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Moscow Metro Area paketo suma yra RUB 5.92M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sberbank bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L7
RUB 5.9M
RUB 5.52M
RUB 0
RUB 381K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Sprendimų architektas pozicijai Sberbank in Moscow Metro Area siekia metinę bendrą kompensaciją RUB 11,539,667. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Sberbank Sprendimų architektas pozicijai in Moscow Metro Area yra RUB 6,162,235.

