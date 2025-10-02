Bendrovių katalogas
Sberbank
  Atlyginimai
  Programinės įrangos inžinerijos vadovas

  Visi Programinės įrangos inžinerijos vadovas atlyginimai

  Moscow Metro Area

Sberbank Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai Moscow Metro Area vietovėje

Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacija in Moscow Metro Area Sberbank įmonėje svyruoja nuo RUB 4.16M per year L12 lygiui iki RUB 8.2M per year L13 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Moscow Metro Area paketo suma yra RUB 5.26M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sberbank bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.16M
RUB 3.54M
RUB 0
RUB 627K
L13
RUB 8.2M
RUB 6.11M
RUB 0
RUB 2.09M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Sberbank in Moscow Metro Area siekia metinę bendrą kompensaciją RUB 11,259,091. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Sberbank Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in Moscow Metro Area yra RUB 7,052,230.

