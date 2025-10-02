Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacija in Moscow Metro Area Sberbank įmonėje svyruoja nuo RUB 4.16M per year L12 lygiui iki RUB 8.2M per year L13 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Moscow Metro Area paketo suma yra RUB 5.26M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sberbank bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.16M
RUB 3.54M
RUB 0
RUB 627K
L13
RUB 8.2M
RUB 6.11M
RUB 0
RUB 2.09M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
