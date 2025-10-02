Bendrovių katalogas
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

  • Saint Petersburg Metro Area

Sberbank Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Saint Petersburg Metro Area vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Saint Petersburg Metro Area Sberbank įmonėje svyruoja nuo RUB 1.92M per year L7 lygiui iki RUB 5.62M per year L13 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Saint Petersburg Metro Area paketo suma yra RUB 3.34M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sberbank bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L7
(Pradedančiojo lygis)
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
Žiūrėti 4 daugiau lygių
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Kokie yra karjeros lygiai Sberbank?

DUK

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Programinės įrangos inžinierius sa Sberbank in Saint Petersburg Metro Area ay may taunang kabuuang bayad na RUB 5,619,488. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Sberbank para sa Programinės įrangos inžinierius role in Saint Petersburg Metro Area ay RUB 2,840,813.

