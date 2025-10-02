Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Saint Petersburg Metro Area Sberbank įmonėje svyruoja nuo RUB 1.92M per year L7 lygiui iki RUB 5.62M per year L13 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Saint Petersburg Metro Area paketo suma yra RUB 3.34M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sberbank bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L7
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą
Mobiliosios programinės įrangos inžinierius
Frontend programinės įrangos inžinierius
Mašininio mokymosi inžinierius
Backend programinės įrangos inžinierius
Full-Stack programinės įrangos inžinierius
Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius
Duomenų inžinierius
DevOps inžinierius
Svetainės patikimumo inžinierius
Sistemų inžinierius
Kūrėjų advokatas
Tyrimų mokslininkas
Dirbtinio intelekto inžinierius