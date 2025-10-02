Bendrovių katalogas
Sberbank
  • Moscow Metro Area

Sberbank Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Moscow Metro Area vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Moscow Metro Area Sberbank įmonėje svyruoja nuo RUB 1.85M per year L7 lygiui iki RUB 6.2M per year L14 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Moscow Metro Area paketo suma yra RUB 3.9M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sberbank bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L7
(Pradedančiojo lygis)
RUB 1.85M
RUB 1.81M
RUB 39.5K
RUB 8.6K
L8
RUB 2.57M
RUB 2.4M
RUB 94.5K
RUB 78.6K
L9
RUB 2.9M
RUB 2.52M
RUB 210K
RUB 171K
L10
RUB 3.43M
RUB 3.02M
RUB 114K
RUB 303K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Kokie yra karjeros lygiai Sberbank?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Sberbank in Moscow Metro Area siekia metinę bendrą kompensaciją RUB 7,835,148. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Sberbank Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Moscow Metro Area yra RUB 4,170,881.

