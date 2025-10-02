Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Moscow Metro Area Sberbank įmonėje svyruoja nuo RUB 1.85M per year L7 lygiui iki RUB 6.2M per year L14 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Moscow Metro Area paketo suma yra RUB 3.9M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sberbank bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L7
RUB 1.85M
RUB 1.81M
RUB 39.5K
RUB 8.6K
L8
RUB 2.57M
RUB 2.4M
RUB 94.5K
RUB 78.6K
L9
RUB 2.9M
RUB 2.52M
RUB 210K
RUB 171K
L10
RUB 3.43M
RUB 3.02M
RUB 114K
RUB 303K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą
Mobiliosios programinės įrangos inžinierius
Frontend programinės įrangos inžinierius
Mašininio mokymosi inžinierius
Backend programinės įrangos inžinierius
Full-Stack programinės įrangos inžinierius
Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius
Duomenų inžinierius
DevOps inžinierius
Svetainės patikimumo inžinierius
Sistemų inžinierius
Kūrėjų advokatas
Tyrimų mokslininkas
Dirbtinio intelekto inžinierius