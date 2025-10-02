Bendrovių katalogas
Sberbank
  • Cybersecurity Analyst

  • Visi Cybersecurity Analyst atlyginimai

  • Moscow Metro Area

Sberbank Cybersecurity Analyst Atlyginimai Moscow Metro Area vietovėje

Vidutinė Cybersecurity Analyst kompensacijos in Moscow Metro Area paketo suma Sberbank įmonėje yra RUB 1.83M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sberbank bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Sberbank
Cybersecurity Analyst
Moscow, MC, Russia
Iš viso per metus
RUB 1.83M
Lygis
L12
Bazinis
RUB 1.83M
Stock (/yr)
RUB 0
Priedas
RUB 0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
1 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Sberbank?

RUB 13.36M

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas jobFamilies.Cybersecurity Analyst pozicijai Sberbank in Moscow Metro Area siekia metinę bendrą kompensaciją RUB 4,376,879. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Sberbank jobFamilies.Cybersecurity Analyst pozicijai in Moscow Metro Area yra RUB 1,831,386.

