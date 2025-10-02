Bendrovių katalogas
Sberbank
Sberbank Produkto vadovas Atlyginimai Moscow Metro Area vietovėje

Produkto vadovas kompensacija in Moscow Metro Area Sberbank įmonėje svyruoja nuo RUB 11.19M per year L7 lygiui iki RUB 16.17M per year L14 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Moscow Metro Area paketo suma yra RUB 3.85M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sberbank bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L7
RUB 11.19M
RUB 8.76M
RUB 0
RUB 2.42M
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Sberbank in Moscow Metro Area siekia metinę bendrą kompensaciją RUB 16,165,672. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Sberbank Produkto vadovas pozicijai in Moscow Metro Area yra RUB 3,874,941.

