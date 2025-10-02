Bendrovių katalogas
Sberbank
Sberbank
Sberbank Teisiniai reikalai Atlyginimai Moscow Metro Area vietovėje

Vidutinė Teisiniai reikalai bendra kompensacija in Moscow Metro Area Sberbank įmonėje svyruoja nuo RUB 3.32M iki RUB 4.81M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sberbank bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

RUB 3.76M - RUB 4.37M
Russia
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
RUB 3.32MRUB 3.76MRUB 4.37MRUB 4.81M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Teisiniai reikalai pozicijai Sberbank in Moscow Metro Area siekia metinę bendrą kompensaciją RUB 4,814,793. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Sberbank Teisiniai reikalai pozicijai in Moscow Metro Area yra RUB 3,317,757.

