Information Technologist (IT) kompensacija in Moscow Metro Area Sberbank įmonėje svyruoja nuo RUB 1.63M per year L7 lygiui iki RUB 2.48M per year L9 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Moscow Metro Area paketo suma yra RUB 2.11M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sberbank bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
