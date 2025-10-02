Bendrovių katalogas
Sberbank
Sberbank Information Technologist (IT) Atlyginimai Moscow Metro Area vietovėje

Information Technologist (IT) kompensacija in Moscow Metro Area Sberbank įmonėje svyruoja nuo RUB 1.63M per year L7 lygiui iki RUB 2.48M per year L9 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Moscow Metro Area paketo suma yra RUB 2.11M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sberbank bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas jobFamilies.Information Technologist (IT) pozicijai Sberbank in Moscow Metro Area siekia metinę bendrą kompensaciją RUB 2,853,061. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Sberbank jobFamilies.Information Technologist (IT) pozicijai in Moscow Metro Area yra RUB 2,109,773.

