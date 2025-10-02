Duomenų mokslininkas kompensacija in Saint Petersburg Metro Area Sberbank įmonėje svyruoja nuo RUB 1.31M per year L7 lygiui iki RUB 2.7M per year L10 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Saint Petersburg Metro Area paketo suma yra RUB 1.49M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sberbank bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
