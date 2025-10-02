Bendrovių katalogas
Sberbank Duomenų mokslininkas Atlyginimai Saint Petersburg Metro Area vietovėje

Duomenų mokslininkas kompensacija in Saint Petersburg Metro Area Sberbank įmonėje svyruoja nuo RUB 1.31M per year L7 lygiui iki RUB 2.7M per year L10 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Saint Petersburg Metro Area paketo suma yra RUB 1.49M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sberbank bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai Sberbank in Saint Petersburg Metro Area siekia metinę bendrą kompensaciją RUB 3,138,226. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Sberbank Duomenų mokslininkas pozicijai in Saint Petersburg Metro Area yra RUB 2,012,002.

