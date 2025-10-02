Duomenų mokslininkas kompensacija in Moscow Metro Area Sberbank įmonėje svyruoja nuo RUB 1.8M per year L7 lygiui iki RUB 6.45M per year L13 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Moscow Metro Area paketo suma yra RUB 4.1M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sberbank bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L7
RUB 1.8M
RUB 1.65M
RUB 0
RUB 144K
L8
RUB 1.68M
RUB 1.6M
RUB 0
RUB 78.3K
L9
RUB 2.55M
RUB 2.22M
RUB 0
RUB 331K
L10
RUB 3.6M
RUB 3.12M
RUB 0
RUB 479K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
