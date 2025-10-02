Verslo analitikas kompensacija in Moscow Metro Area Sberbank įmonėje svyruoja nuo RUB 1.98M per year L7 lygiui iki RUB 4.19M per year L11 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Moscow Metro Area paketo suma yra RUB 2.63M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sberbank bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
