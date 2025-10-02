Bendrovių katalogas
Sauce Labs
Sauce Labs Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Warsaw Metropolitan Area vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Warsaw Metropolitan Area paketo suma Sauce Labs įmonėje yra PLN 355K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sauce Labs bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Sauce Labs
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Iš viso per metus
PLN 355K
Lygis
Staff
Bazinis
PLN 355K
Stock (/yr)
PLN 0
Priedas
PLN 0
Metai įmonėje
4 Metai
Patirties metai
10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Sauce Labs?

PLN 600K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Sauce Labs in Warsaw Metropolitan Area siekia metinę bendrą kompensaciją PLN 524,376. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Sauce Labs Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Warsaw Metropolitan Area yra PLN 330,524.

